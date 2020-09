Avec le coulis de fraise qu'il me restait, j'ai décidé néanmoins de rattraper le coup en réalisant ce petit dessert vite fait mais qui en jette.

Recette Italienne pour 2 personnes :

Etapes cuisine

Cette recette réalisée avec de l'agar agar n'existe seulement parce que je me suis manqué sur celle que je voulais vous présenter au départ.Elle a été inspirée par25 cl de coulis de fraises maison ( mixer environ 300 gr de fraises, avec un peu d'eau et du sucre selon les goûts)1 cc d'agar agar1 brique de 20 cl de crème liquide légère + du sucre.Dans une casserole, verser le coulis de fraises et l'agar agar, remuer et porter à ébullition quelques secondes.Verser la préparation dans des ramequins ou des cercles à patisseries et laisser refroidir.monter une crème chantilly au batteur (ou comme moi au syphon). Recouvrir la gelée de fraise avec la crème chantilly et servez aussitôt.Note : j'ai utilisé mes cercles à pâtisserie, mais pour pouvoir les enlever et avoir une présentation nickel, Une fois la chantilly installée sur la gelée, j'ai placé mes cercles au congélateur 15 mn, juste le temps qu'elle se fige et que je puisse les enlever sans problème.