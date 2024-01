Notes partagées

on invite les gens en amont de la réunion à compléter l'ordre du jour sur ce pad

durant la réunion seul (ou à plusieurs) on fait le PV de la réunion travaux.

en fin de réunion,, on offre une semaine à chacun pour faire les commentaires / retours

une semaine plus tard, on copie colle le contenu du pad dans un doc qui devient le PV "clos"

on place alors ce doc dans sur le wiki ou ailleurs afin qu'il soit archivé et disponible

Un pad est un document partagé où chacun peut écrire (et effacer) sans avoir besoin de login, ni mot de passe !Pas besoin de sauver, il y a une enregistrement constant et l'on peut toujours revenir à la version précédente en cas de "boulette".Il est toutefois conseillé de cliquer sur l'étoile en fin de réunion par exemple pour "marquer" la version afin de pouvoir la retrouver plus facilement dans l'historique.Attention, le pad n'est pas un espace de stockage permanent. On y travaille, mais quand on a fini, on copie colle son contenu ailleurs.Pour inviter des gens sur ce pad, envoyer leur l'adresse url de cette page.Ex d'usage :Bon amusement !